Mercato auto Europa, nuove immatricolazioni a +10,7% a settembre. Stellantis cresce di più: +11,5%, Tesla in calo del 10,5%

Nel mese di settembre 2025, in Europa (Ue+Efta+Uk) sono state immatricolate 1.236.876 auto, con un aumento del 10,7% rispetto allo stesso mese del 2024. E' quanto indica l'Acea, specificando che nella sola Unione europea le immatricolazioni sono state 888.672, in aumento del 10% su base annua. Nei primi nove mesi del 2025 le immatricolazioni di nuove auto sono state 9.928.527, con un incremento dell'1,5% su base tendenziale. Nella sola Europa, sempre nei primi nove mesi dell'anno, le immatricolazioni sono state 8.057.335, in aumento dello 0,9% su base annua. Per quanto riguarda i maggiori mercati, nel solo mese di settembre, si segnalano aumenti diffusi guidati dalla Spagna (+16,4%) e Germania (+12,8%). Bene anche l'Italia (+4,2%) e Francia (1%).

Nel mese di settembre 2025 le immatricolazioni di nuove auto del gruppo Stellantis in Europa (comprendendo anche Uk e Paesi Efta) sono state 165.457, con un aumento dell'11,5% su base tendenziale. Lo indica il rapporto dell'Acea pubblicato oggi da cui emerge, inoltre, che nei primi nove mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono diminuite su base annua del 5,6% attestandosi a quota 1.464.419. La quota di mercato del gruppo si attesta, per il mese di settembre, al 13,4% (dal 13,3% del mese precedente) mentre nei primi nove mesi dell'anno si colloca al 14,7% dal 15,9% dello stesso periodo del 2024. Nei 9 mesi il marchio con la migliore performance è Alfa Romeo (+39,4%) mentre il peggiore è Lancia (-71%).

Nel mese di settembre 2025 le immatricolazioni di nuove auto del gruppo Tesla in Europa (comprendendo anche Uk e Paesi Efta) sono state 39.837, con un calo del 10,5% su base tendenziale. Lo indica il rapporto dell'Acea sulle immatricolazioni di nuove auto pubblicato oggi da cui emerge, inoltre, che nei primi nove mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono diminuite su base annua del 25,8% attestandosi a quota 173.694. La quota di mercato del gruppo si attesta, per il mese di settembre, al 3,2% (dal 4% del mese precedente) mentre nei primi nove mesi dell'anno si colloca all'1,7% dal 2,5% dello stesso periodo del 2024.