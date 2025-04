Mercato auto Europa, primo trimestre record per immatricolazioni elettriche. Tesla, continua la discesa: -30% a marzo

Secondo l'ultima analisi di Jato Dynamics, in Europa a marzo sono stati immatricolati complessivamente 240.891 veicoli elettrici a batteria (Bev), ovvero il secondo risultato piu alto mai registrato per il segmento dopo dicembre 2022, quando le immatricolazioni raggiunsero le 275.108 unita. Il mese scorso i veicoli elettrici a batteria hanno rappresentato il 16,9% delle immatricolazioni totali, con un aumento della quota di mercato del 2,7% rispetto a marzo 2024 e un aumento dei volumi del 23% su base annua. In termini di unita immatricolate, il primo trimestre 2025 e stato il migliore mai registrato per il segmento Bev.

Continua il calo di Tesla in Europa. Nonostante lo slancio positivo della diffusione dei veicoli elettrici a batteria (Bev) in Europa, a marzo la societa di Elon Musk, la piu grande al mondo per volume di vendite nel 2024, ha registrato un calo delle immatricolazioni del 30%. Si tratta del calo piu significativo tra i 30 marchi piu registrati, superato solo da Mitsubishi (-43%), Lancia (-73%), Jaguar (-82%), Smart (-65%), Maserati (-39%) e Abarth (-75%).