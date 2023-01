Mercato auto Europa, vendite a -4,1% nel 2022. A dicembre +14,8%. Performance “storica” della Peugeot 208 auto più venduta in UE

TORINO - Nel 2022 sono state immatricolate nell’ Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) 11.286.939 auto, con un calo del 4,1% rispetto al 2021. Nel mese di dicembre le immatricolazioni sono state 1.091.119, il 14,8% in più dello stesso mese dell’anno precedente. I dati sono dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei dell’ auto. A dicembre 2022 le immatricolazioni di nuove auto a marchio Stellantis in Europa (Ue+Uk+Paesi Efta) hanno toccato le 159.425 unità, in calo del 10,3% rispetto allo stesso mese del 2021. Il dato emerge dall’aggiornamento mensile dell’Acea, l’associazione dei produttori europei di autoveicoli, secondo cui la quota di mercato è scesa al 14,6% dal 18,7% dello stesso mese dell’anno precedente. A dicembre hanno registrato un aumento i marchi Alfa Romeo (+42%), Jeep (+24,2%), Fiat (+2,1%). Nell’intero 2022, a fronte di una quota di mercato scesa dal 20,2 al 18,2%, le nuove immatricolazioni sono state in totale 2.052.543, in calo del 13,7% rispetto al 2021.

Tra i marchi si segnalano cali ad eccezione di un aumento delle immatricolazioni del marchio Alfa Romeo (+23,7%) e DS (+17,1%). In un mercato Europeo in calo, Stellantis, come sottolinea la società, ha visto la Peugeot 208 registrare una «performance storica», visto che «è l’auto più venduta in Europa con quasi 220.000 unità su base annua. Modello di successo in molti mercati, la Peugeot 208 è leader in Francia e nei Paesi Bassi, mentre è sul podio in Portogallo e Belux». I marchi Stellantis hanno ottenuto «ottimi risultati» con quattro modelli nella Top 10: oltre alla Peugeot 208, appunto al primo posto, la Fiat 500 si piazza al sesto, la Opel/Vauxhall Corsa al settimo e la Citroen C3 all’ottavo. Nei Paesi europei, Stellantis «rafforza la sua leadership nel settore delle autovetture (Pc) e dei veicoli commerciali leggeri (Lcv), essendo il numero uno in Francia, Spagna, Portogallo e in Italia, dove Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 occupano i primi tre posti del podio». In particolare, Stellantis sugli Lcv ha in Europa una quota di mercato del 30,6%, grazie alle buone prestazioni dei marchi Citroen, Fiat, Opel/Vauxhall e Peugeot.

Uwe Hochgeschurtz, Stellantis chief operating officer dell’area Enlarged Europe, ha parlato di «eccellenti risultati» e ha sottolineato che «nell’ambito del nostro piano strategico Dare Forward 2030, lavoriamo costantemente al nostro obiettivo di essere Carbon Net Zero nel 2038, pronti a lanciare nuovi modelli elettrici già quest’anno». I risultati in Europa, ha aggiunto, «confermano che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo tenere le mani sul volante e concentrarci sulla strada da percorrere». Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis continua ad accelerare nel mercato dei veicoli elettrici con una quota del 15,7% (+1,7 punti percentuali rispetto al 2021, la maggiore crescita del mercato), e un aumento del volume delle vendite Lev del 31,4% rispetto all’anno precedente, essendo leader nei principali Paesi come Francia, Italia, Spagna e Portogallo.