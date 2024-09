Mercato auto europeo a picco ad agosto, -16,5%. La quota di Bev e Phev è del 23,6%. Stellantis giù del 28%

Secondo i dati diffusi oggi da ACEA, nel complesso dei Paesi dell'Unione europea allargata all'EFTA e al Regno Unito1 ad agosto le immatricolazioni di auto ammontano ad appena 755.717 unita, il 16,5% in meno rispetto ad agosto 2023. Nei primi otto mesi del 2024, i volumi immatricolati raggiungono 8.661.401 unita, in rialzo dell'1,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. «Ad agosto 2024, il mercato europeo dell'auto riporta un calo a doppia cifra (-16,5%) - afferma Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA. Nel mese, tutti e cinque i major market (incluso UK) riportano immatricolazioni in ribasso, dal -27,8% della Germania, al -24,3% della Francia e al -13,4% dell'Italia, seguiti dai cali piu contenuti di Spagna (-6,5%) e Regno Unito (-1,3%)".

Ad agosto, nell'area UE-EFTA-UK, la quota di penetrazione delle vetture 'variamente elettrificate' - ovvero auto ibride 'tradizionali', auto elettriche a batteria (BEV) e auto ibride plug-in (PHEV) - e pari al 54,9%, mentre quella delle sole auto 'alla spina' (BEV e PHEV) e del 23,6%. In Italia, nel mese, le elettrificate pesano per il 47,6%, mentre la quota delle sole ricaricabili (BEV e PHEV) e di appena il 7,2%. L'incertezza che aleggia intorno al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione della mobilita posti dall'UE - con il trend di elettrificazione dei veicoli venduti al di sotto dei livelli previsti e i conseguenti impatti sui volumi produttivi, il gap di sviluppo delle infrastrutture di ricarica, i timori legati all'ingresso di nuovi player competitivi sul mercato - non aiuta certo a mantenere un buon ritmo di rinnovo del parco auto in questi mesi, generando disorientamento nei consumatori.

Il disallineamento tra politiche climatiche da un lato e politiche industriali e commerciali dall'altro ha portato l'industria automotive dell'UE, in assenza di misure coordinate lungo tutta la catena del valore, a dover fronteggiare un alto rischio di perdita di competitivita, che puo e deve essere scongiurato, oggi, dando la priorita all'implementazione di una strategia e di un piano di sostegno alla transizione per le imprese».

Stellantis ha immatricolato nel mese di agosto in Ue, Efta e Regno Unito 103.612 auto, il 28,7% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è in calo dal 16,1 al 13,7%. Negli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 1.491.967, con una flessione del 3,3% sull'analogo periodo del 2023. La quota di mercato è pari al 16,2% a fronte del 17% dell'anno scorso.