Mercato auto europeo cresce in aprile del 7%. Continua la corsa delle case cinesi, bene anche Tesla. Stellantis +6,7%

Nel mese di aprile 2026 in Europa (Ue27+Efta+Uk) sono state immatricolate 1.152.315 auto, in rialzo del 7% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Nei primi quattro mesi dell'anno, le immatricolazioni sono state 4.672.775, con una crescita del 4,8% su base annua. È quanto comunica l'Acea, l'associazione europea dei produttori di auto, specificando che nella sola Unione europea, ad aprile le unità immatricolate sono state 972.314 (+5,1%) e nei primi 4 mesi dell'anno 3.794.280 (+4,2%).

Per quanto riguarda le immatricolazioni per motorizzazione, in Europa (Ue27+Efta+Uk) ad aprile 2026 quelle di auto Bev sono state 255.296 (+38,3%), quelle di auto ibride plug-in 118.645 (+20,3%), con le ibride a fare la parte del leone: 419.556 e +12,7%. In calo, invece, le immatricolazioni di auto a benzina: -14,8% a 255.902 unità e diesel: -17,3% a 77.806 unità.

Continuano a correre le immatricolazioni dei produttori di auto cinesi in Europa (Ue27+Efta+Uk). Secondo i dati pubblicati da Acea (l'associazione delle case auto europee), nel mese di aprile Geely Group ha registrato 36.405 immatricolazioni (+9,1%), con una quota di mercato del 3,2%. Per Saic Motor, le registrazioni sono state 29.308 (+35,3%) e quota di mercato al 2,5%. Seguono per quota, Byd (al 2,3%) con 27.008 immatricolazioni, in crescita del 114,5%, mentre Chery Automobile ha registrato un balzo del +322,3% a 24.398 unità (quota al 2,1%). Infine, Leapmotor ha visto le immatricolazioni salire del 403,7% a 8.745 unità (quota dello 0,8%). Per quanto riguarda Tesla, ad aprile le immatricolazioni sono state 10.654, in crescita del 46,5% su anno, con quota di mercato allo 0,9 per cento.

In Europa (Ue27+Efta+Uk), nel mese di aprile 2026, le immatricolazioni del gruppo Stellantis sono state 176.859, in rialzo del 6,7% rispetto allo stesso mese di un anno fa, con quota di mercato limata al 15,3% dal 15,4%. Nel periodo gennaio-aprile le immatricolazioni sono state 740.496, in aumento del 7,1% su base annua, con la quota di mercato salita al 15,8% dal 15,5%. È quanto comunica l'Acea, l'associazione dei produttori auto europei. Per quanto riguarda la sola Unione europea, le immatricolazioni del gruppo sono state ad aprile pari a 159.147 unità, in aumento del 5,5% su anno, con quota di mercato salita al 16,4% dal 16,3%. Nel primo quadrimestre, Stellantis ha registrato 648.354 immatricolazioni, in rialzo del 7,8% su anno, con quota di mercato passata al 17,1% dal 16,5%. Stellantis si conferma secondo gruppo automobilistico per quota di mercato, sia in Europa sia in Ue, alle spalle di Volkswagen e prima di Renault.