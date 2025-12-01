Mercato auto fermo in Italia a novembre. Boom elettriche grazie a incentivi, + 130% e quota al 12,2%. Stellantis +3%

Dopo il modesto calo di ottobre, le immatricolazioni di auto sul mercato italiano si sono fermate poco sotto la parità. A novembre, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 124.222 autovetture, con una variazione di -0,04% rispetto a novembre 2024, quando ne erano state immatricolate 124.267 (a ottobre state immatricolate 125.826 autovetture, con una variazione di -0,57% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Nei primi undici mesi dell’anno sono stati immatricolati 1,417 milioni di vetture, in discesa del 2,43% rispetto agli 1,452 milioni del periodo gennaio-novembre 2024.

Si impenna il mercato delle auto elettriche in Italia. A novembre, primo mese impattato dal boom degli incentivi legati all’Isee, sono state immatricolate nella Penisola 15.131 vetture full electric, con un incremento del 130,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, e circa 7.000-9.000 targhe che hanno avuto accesso al bonus. La quota di mercato delle auto elettriche vola così nel mese al 12,2%, rispetto al 5,3% del novembre 2024. Nel periodo gennaio-novembre 2025 le vetture elettriche immatricolate in Italia sono 82.218, in crescita del 40,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una market share salita al 5,8% dal 4% dei primi undici mesi del 2024. Al 30 novembre 2025, il parco circolante italiano conta 353.721 auto elettriche. Complessivamente, tenendo conto di tutte le alimentazioni, il mercato auto italiano segna a novembre un’ulteriore lieve contrazione (-0,2% rispetto allo stesso mese del 2024), con un totale di 124.444 immatricolazioni. Tra gennaio e novembre le registrazioni complessive sono state 1.422.581, in flessione del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. A livello europeo, gli ultimi dati disponibili - aggiornati a ottobre 2025 - indicano che la quota di mercato delle elettriche si attesta al 24,5% in Francia, al 21% in Germania, al 9,5% in Spagna e al 25,4% nel Regno Unito. Nello stesso mese, la quota italiana si era fermata al 5%, prima di raggiungere il 12,2% di novembre.

Dopo il rialzo di ottobre, si conferma il segno più per le vendite di Stellantis, che registra un dato superiore a quello del mercato nel suo complesso (-0,04%). Il mese scorso il gruppo ha messo a segno 31.733 registrazioni, in rialzo del 3% rispetto alle 30.820 unità dello stesso mese del 2024. A ottobre erano cresciute del 5,2%. A novembre Stellantis aveva una quota del 25,6% del mercato italiano, contro il 24,8% dello stesso mese del 2024, ma contro il 26,8% di ottobre. Nei primi undici mesi dell’anno, Stellantis ha immatricolato 399.083 vetture, con un calo del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (nel periodo gennaio-novembre 2024 erano state immatricolate 428.197 vetture). Negli undici mesi, la quota di mercato è del 28,1% (da 29,4%). Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.