Mercato auto GB, a settembre immatricolazioni a -4,4%. È il peggior settembre dal 1999

ROMA - A settembre le immatricolazioni di auto nuove nel regno unito sono state pari a 328.041 unità, in calo del 4,4% sull’anno precedente. Si tratta del settembre più debole dal 1999. Lo ha annunciato oggi la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). I dati di settembre sono di circa il 15,8% più bassi rispetto alla media di circa 390mila auto per il mese scorso. In particolare le immatricolazioni private sono diminuite dell’1,1 per cento. La domanda delle imprese è risultata in calo del 5,8 per cento.