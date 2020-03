Mercato auto, gelata a febbraio per le immatricolazioni in Italia: -8,8%

ROMA - Nel mese di febbraio 2020 sono state immatricolate dalla motorizzazione italiana 162.793 autovetture, con una variazione di -8,8% rispetto a febbraio 2019, quando ne erano state immatricolate 178.493 (a gennaio erano state immatricolate 155.752 autovetture, con una variazione di -5,76% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Nel periodo gennaio-febbraio 2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 318.545 autovetture, con una variazione di -7,34% rispetto allo stesso periodo del 2019, quando ne erano state immatricolate 343.764. Il gruppo Fca ha immatricolato a febbraio in Italia 81.200 auto, il 7,34% in meno dello stesso mese del 2019, con la quota che passa dal 24,8% al 25,37%. Nei primi due mesi dell’anno le vetture vendute dal gruppo sono 81.200, in calo del 3,44% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso con la quota che sale dal 24,46% al 25,49%.