Mercato auto, Germania: a giugno Fiat 500 leader delle vendite nel segmento “mini” (+119%)

Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio federale di Motorizzazione civile (Kba), in Germania a giugno il modello piu venduto nel segmento A (mini cars) e la Fiat 500, che ha registrato 1.990 nuove immatricolazioni, +118,7% annuale, salendo ad una quota di mercato del 23%. Nel segmento medio, l'Audi A5 registra una performance di +61,8% con 3.647 unita e la Peugeot 3008 ha dominato la propria classe con 1.334 unita (quota di mercato al 62% e un incremento annuale del 25%). Tra i modelli piu venduti con sistemi di propulsione alternativi, si sono registrati tre cambiamenti rispetto al mese precedente: la Tesla Model Y ha registrato il maggior numero di nuove immatricolazioni nella categoria dei veicoli elettrici a batteria (Bev), +7,2% a 60.23 unita, mentre la Byd Seal U ha guidato il segmento degli ibridi plug-in (+5,5% a 1.782 unita).