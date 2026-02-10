Mercato auto Giappone 2025, dominano le Kei-car con Honda N-Box leader. Pochi Suv in classifica dei primi 40 modelli, nessuna Casa straniera

In Giappone, sia per i vantaggi fiscali e burocratici (non è richiesto il possesso di un box o di un posto auto per completare l'acquisto dell'auto) che per la maneggevolezza nel caotico traffico urbano, le kei-car restano le auto più vendute in quel mercato nel 2025. Lo scorso anno il modello in testa alle immatricolazioni - oltre 201mila unità secondo i dati della Japan Automobile Dealer Association (JADA) - è stato l'Honda N-Box, che aggiunge al vantaggio delle ridotte dimensioni le porte scorrevoli.

Nella Top 40 giapponese sono quattro le Kei-car nelle prime cinque posizioni e la prima vettura 'normale' è la monovolume compatta Toyota Sienta in quinta posizione. E' seguita da un altro squadrone di piccolissime ed un altro modello di medie dimensioni è l'mpv Toyota Alphard situato al decimo posto.

Il fatto che in Giappone, nonostante le difficili condizioni della viabilità nelle zone rurali e montagnose, i suv abbiano un ridotto gradimento è confermato dal fatto che il primo modello di questo tipo, il Suzuki Jimny, si trova al trentunesimo posto della Top 40, seguito dal Toyota Land Cruiser al trentaquattresimo e dal Toyota Rav4 al quarantesimo. Le statistiche del 2025 mostrano anche che gli automobilisti giapponesi restano sostanzialmente nazionalisti. Questo perché nella lista dei primi 40 modelli venduti compaiono solo marchi locali. La Japan Automobile Dealer Association comunica comunque che tra le auto d'importazione la marca top è Mercedes-Benz, seguita da Bmw e Volkswagen.