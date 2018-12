Mercato auto, Gorlier: «Fca privilegia canali vendita più remunerativi»

TORINO - «Anche a novembre, in un mercato influenzato dalla normativa Wltp, Fca continua nella strategia di privilegiare canali di vendita più remunerativi, quali privati, flotte e noleggio a lungo termine». Lo afferma Pietro Gorlier, Chief Operating Officer per la Regione EMEA di Fca, commentando i dati sulle immatricolazioni del Gruppo. «Nel mercato delle vendite ai privati abbiamo ottenuto una quota maggiore di 1,5 punti percentuali rispetto allo scorso mese e di 2.4 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente - sottolinea il manager -. In questo contesto Jeep continua a crescere costantemente ed è ottimo il risultato di Fiat 500, Panda e Lancia Ypsilon. Da sottolineare il podio tutto Fca delle tre vetture più vendute a novembre», ovvero Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Jeep Renegade. Fiat Panda e 500, Lancia Ypsilon, Fiat 500X e Jeep Compass sono leader dei rispettivi segmenti, mentre Alfa Romeo mantiene stabile negli undici mesi la sua quota di mercato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con il 2,3% di quota. Le immatricolazioni di Stelvio nel progressivo annuo sono cresciute del 71,5 per cento ed è la più venduta del suo segmento.