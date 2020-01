Mercato auto: in Europa +1,2% le vendite nel 2019. Forte crescita a dicembre: +21,4%

TORINO - Il mercato europeo dell’ auto chiude il 2019 con un segno positivo: le immatricolazioni nell’area Ue più Efta sono state 15.805.752, con una crescita dell’1,2% rispetto al 2018. Mentre a dicembre 2019 le immatricolazioni di auto in europa (ue+efta) sono aumentate per il quarto mese consecutivo, segnando una crescita del 21,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno a oltre 1,26 milioni di unità, il livello più alto di dicembre registrato finora. I dati sono diffusi dell’associazione dei costruttori Acea che precisa come il dato di dicembre è legato in parte al confronto con il mese dello scorso anno caratterizzato da un calo dell’8,4 ma anche specifici cambiamenti del mercato hanno contribuito a questa crescita eccezionale.

Acea rileva come un aumento delle vendite di automobili è stato osservato in Francia (+27,7%) e Svezia (+ 109,3%), poichè entrambi i paesi hanno annunciato cambiamenti significativi nella componente del bonus-malus legata al CO2 per il 2020, mentre i Paesi Bassi (+113,9%) hanno deciso di aumentare la tassazione delle auto elettriche aziendali dal 4% all’8% a partire da gennaio 2020. Tutti i paesi dell’Ue, compresi i cinque grandi mercati, hanno registrato solidi tassi di crescita a dicembre.

Complessivamente nel 2019, le immatricolazioni di auto nuove sono aumentate dell’1,2% in tutta l’Europa (Ue+Efta) raggiungendo più di 15,8 milioni di unità in totale, registrando il sesto anno consecutivo di crescita. Guardando ai cinque principali mercati dell’Ue, la Germania (+ 5%) ha registrato l’incremento maggiore l’anno scorso, seguita da Francia (+1,9%) e Italia (+0,3%). Al contrario, sia la Spagna (-4,8%) che il Regno Unito (-2,4%) hanno visto un calo della domanda nel 2019.