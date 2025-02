Mercato auto, in Europa boom di elettriche: a gennaio sono cresciute del 37,3%

Nel mese di gennaio 2025, in Europa (Ue+Efta+Uk) sono state immatricolate 995.271 auto, con un calo del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2024. È quanto indica l'Acea, specificando che nella sola Unione europea le immatricolazioni sono state 831.201, in calo del 2,6% su anno, risentendo dei cali nei principali mercati come Francia (-6,2%), Italia (-5,8%) e Germania (-2,8%), quando si è mossa in controtendenza la Spagna, che ha registrato invece un incremento del 5,3%. Per quanto riguarda il tipo di motorizzazioni, le auto elettriche immatricolate in Europa sono state 166.065, in rialzo di un significativo 37,3% rispetto al gennaio 2024. Nell'Ue, le immatricolazioni di auto elettriche sono state 124.341, in crescita del 34% su anno, pari al 15% del mercato complessivo.