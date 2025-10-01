Mercato auto, in Francia a settembre vendite +0,97%, nei primi 9 mesi -6,25%

Le vendite di auto nuove in Francia sono aumentate leggermente a settembre su base annua (+1%), grazie a un giorno lavorativo in piu, e ben lungi dal compensare il calo del 6,25% dall'inizio dell'anno. A settembre, sono state immatricolate 140.354 auto nuove, secondo i dati pubblicati da Automotive Platform (PFA), l'associazione dei costruttori e dei fornitori di componenti. Eppure, secondo AAA Data, e solo grazie a un giorno lavorativo in piu a settembre 2025 rispetto al 2024 che il mercato «rimane a galla». Il mercato automobilistico e «stabile a un livello anormalmente basso», ha analizzato il presidente di PFA Luc Chatel su RMC. «Vendiamo in media 160.000 veicoli a settembre, ne abbiamo venduti 140.000 il mese scorso», ha spiegato. Con le immatricolazioni in calo del 19,8% tra settembre 2019 e settembre 2025, le vendite sono ben lungi dal tornare ai livelli pre-Covid.

I gruppi Stellantis e Renault si dividono piu della meta del mercato, con il 25,7% delle vendite ciascuno. Tuttavia, il primo, che sta attraversando un periodo difficile, ha visto le sue immatricolazioni stagnare su base annua, mentre quelle di Renault sono aumentate del 6,5%. Nei primi nove mesi dell'anno, le vendite di Stellantis sono diminuite del 9,47%. Il gruppo, che conta 14 marchi, mettera in cassa integrazione per diversi giorni i dipendenti di diversi dei suoi stabilimenti europei, di cui tre in Francia, a ottobre. Per quanto riguarda i motori, le auto elettriche hanno rappresentato il 22% delle immatricolazioni a settembre e il 18,3% nei primi nove mesi dell'anno. Gli ibridi rimangono la stragrande maggioranza e «i motori termici (incluso il GPL) rappresentano ora solo il 3% delle immatricolazioni», osserva AAA Data. «Il nuovo «La formula del bonus elettrico (...) per i privati sta gia producendo risultati positivi», osserva Marie-Laure Nivot, analista di AAA Data.