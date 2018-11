Mercato auto, in Italia a ottobre frenano ancora le vendite: -7,4%. Cresce il noleggio

TORINO - Ancora un segno negativo per il mercato delle auto in Italia. A ottobre i veicoli immatricolati sono stati 146.655, il 7,4% in meno rispetto allo stesso mese del 2017, quando furono 158.417. I dati sono del ministero dei Trasporti. Nei primi dieci mesi dell’anno, le immatricolazioni sono state 1.638.364, il 3,2% in meno dello stesso periodo del 2017. A settembre le immatricolazioni erano diminuite del 25,3% dopo gli incrementi di luglio (+4,7%) e di agosto (+9,5%). In frenata anche le immatricolazioni di Fca in Italia nel mese di ottobre sono state 34.315, il 16,8% in meno rispetto allo stesso mese del 2017.

La quota scende dal 26,04% al 23,4%. Nei primi dieci mesi dell’anno, il Gruppo ha venduto 432.411 vetture, l’11% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, quando le immatricolazioni furono 486.271. La quota dei 10 mesi è pari al 26,4%, contro il 28,7% dell’analogo periodo del 2017. «Le immatricolazioni – afferma Michele Crisci - dovrebbero fermarsi su 1.930.000 unità, accentuando la flessione già prevista rispetto al 2017, al -2,1% . Nel 2018, quindi, dovrebbe arrestarsi il percorso di recupero del mercato auto, dopo 4 anni di incrementi consecutivi».

Per l’ultimo quadrimestre, caratterizzato da due giorni lavorativi in più, rimane l’aspetto di incertezza legato alla disponibilità da parte di tutti i ma rchi di prod ott i ris pon denti alle nuove direttive di omologazione d ei veicoli, che hanno pesato sui risultati del 3° trimestre . «A fine 2018 – conclude il Presidente - la frenata del mercato sarà determinata in particolare dalla flessione degli acquisti dei privati , previsti scendere al 55,9% di quota che, in questa fase di incertezza, stanno posticipando il rinnovo della propria auto o si stanno orientando verso vetture a noleggio, per rimandare il momento di scelta della motorizzazione da acquistare . Il noleggio è previsto, infatti , salire al 22,8% del totale mercato, le società assestarsi sul 21,3%» . «L’anno 2019 dovrebbe chiudersi con 1.928.000 vendite, quindi lo 0,1% e appena 2.000 unità in meno dell’intero 2018, coerentemente con il quadro macroeconomico».