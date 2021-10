Mercato auto, in Italia ancora un profondo rosso a settembre : -32,7%. In positivo DR (+61%), Tesla (+49%) e Land Rover (+15%)

Nel mese di settembre 2021 sono state immatricolate dalla Motorizzazione italiana 105.175 autovetture, con una variazione di -32,73% rispetto a settembre 2020, quando ne erano state immatricolate 156.357 (ad agosto erano state immatricolate 64.689 autovetture, con una variazione di -27,29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Nei primi nove mesi del 2021 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 1,165 milioni di autovetture, con una variazione di +20,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, quando ne erano state immatricolate 966.335. A settembre i trasferimenti di proprietà sono stati invece 300.654 a fronte di 362.523 passaggi registrati nello stesso mese del 2020, con una diminuzione del 17%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 405.829, ha interessato per il 25,92% vetture nuove e per il 74,08% vetture usate. Stellantis ha immatricolato a settembre 33.330 auto, il 41,6% in meno dello stesso mese del 2020. La quota scende dal 36,5% al 31,7%. Nei nove mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 445.957, in crescita del 20,1 sull’analogo periodo del 2020 e la quota è al 38,3% a fronte del 38,4%.

Guardando alle performance dei marchi in settembre, i rialzi delle immatricolazioni più elevati sono stati quelli di Dr (+61,15% a 788 unità), Tesla (+49,48% a 1.429 unità) e Land Rover (+15,08% 1.175 unità). Tra le flessioni maggiori in termini percentuali, invece, ci sono state quelle di Alfa Romeo (-54,73% a 939 unità), Skoda (-660,85% a 1.151 unità) e Mini (-58,96% a 824 unità). In relazione alle quote di mercato, alle spalle del marchio Fiat (-43,21% a 13.169 unità le immatricolazioni, con quota al 12,52%), il marchio Volkswagen ha fatto registrare un calo delle immatricolazioni del 30,51% a 9.446 unità, con una quota di mercato all’8,98%. Il marchio Renault, che ha una quota del 6,09%, ha venduto 6.404 auto (-41,89%), mentre Peugeot ha visto le vendite scendere del 49,94% a 4.112 unità con una quota al 3,91%. Il marchio Ford, che ha una quota del 5,57%, ha visto le immatricolazioni di settembre scendere del 45,1% a 5.856 unità.