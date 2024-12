Mercato auto Italia: -10,82% a 124.251 immatricolazioni novembre. Anche il cumulato 2024 va in rosso: -0,16%

Dopo il calo dei tre mesi precedenti, nuova battuta d’arresto per le vendite sul mercato auto italiano. Il mese scorso, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 124.251 autovetture, con una variazione di -10,82% rispetto a novembre 2023, quando ne erano state immatricolate 139.319 (a ottobre erano state immatricolate 126.488 autovetture, con una variazione di -9,05% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Nei primi undici mesi dell’anno sono state immatricolate 1,452 milioni di vetture (per la precisione 1.452.973), in discesa dello 0,16% rispetto alle 1,455 milioni del periodo gennaio-novembre 2023.

I trasferimenti di proprietà sono stati 470.757 a fronte di 469.979 passaggi registrati a novembre 2023, con un aumento dello 0,17%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 595.008, ha interessato per il 20,88% vetture nuove e per il 79,12% vetture usate. Guardando alle performance dei marchi in novembre, i rialzi delle immatricolazioni più elevati sono stati quelli di Mitsubishi (+380% a 192 unità), Volkswagen (+17,36% a 10.681 unità) e Cupra (+16,36% a 1.593 unità). Tra le flessioni maggiori in termini percentuali, invece, ci sono state quelle di Jaguar (-65,49% a 39 unità), Lancia (-79,69% a 812 unità) e Lynk&Co (-78,33% a 39 unità). In relazione alle quote di mercato, a novembre il brand Fiat, che nei mesi scorsi aveva perso la prima posizione su base mensile, era solo terzo in Italia per quota di mercato con il 7,08% e 8.794 vetture immatricolate.

Fiat è preceduta dal 9,49% di Toyota/Lexus, che nelle tabelle del ministero sono conteggiate insieme (per fare un esempio, anche Citroen/Ds sono calcolate insieme) e da Volkswagen con l'8,6%. Va comunque segnalato che negli undici mesi la quota di mercato di Fiat è del 9,48% con 137.672 vetture immatricolate, meglio quindi di Toyota/Lexus (quota 8,21% con 119-268 vetture vendute) e di Volkswagen (quota 7,64% con 111.019 vetture immatricolate).