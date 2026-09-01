Auto Italia: +3,15% a 69.411 immatricolazioni ad agosto, primi 8 mesi +8,54%. Stellantis batte il mercato, +6,2%

Dopo il rialzo dei primi sette mesi dell’anno, le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono con la marcia giusta, pur se a un ritmo più lento, in agosto. Il mese scorso, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.411 autovetture, con una variazione di +3,15% rispetto ad agosto 2025, quando ne erano state immatricolate 67.290 (a luglio erano state immatricolate 123.184 autovetture, +3,9%). Nei primi otto mesi dell’anno sono state immatricolati 1,129 milioni di vetture, in rialzo dell’8,54% rispetto alle 1,04 milioni del periodo gennaio-agosto 2025.

Dopo il rialzo registrato tra dicembre e luglio, si conferma il buon momento per le vendite di Stellantis, che anche ad agosto si attestano in rialzo, doppiando il mercato nel suo complesso (+3,15%). Il mese scorso il gruppo, compresi i numeri di Leapmotor, ha messo a segno 18.845 registrazioni, in rialzo del 6,2% rispetto alle 17.740 unità dello stesso mese del 2025. A luglio erano cresciute del 3,5%. Senza conteggiare Leapmotor, che ha immatricolato 851 vetture (+254%), le registrazioni sarebbero in rialzo del 3% su mese e del 6% negli otto mesi.

Ad agosto Stellantis aveva una quota del 27,2% del mercato italiano, contro il 26,4% dello stesso mese del 2025. Nei primi otto mesi dell’anno, Stellantis ha immatricolato 341.225 vetture, con un rialzo del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (nel periodo gennaio-agosto 2025 erano state immatricolate 299.264 vetture), meglio del +8,54% del mercato nel suo complesso. Negli otto mesi, la quota di mercato era del 30,2% (da 28,7%). Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.