Mercato auto Italia: -4,93% a 105.715 immatricolazioni dicembre, -0,5% nel 2024. Stellantis: -18,1% a dicembre, -9,9% nel 2024

Si chiude in calo l’anno per il mercato dell’auto in Italia. A dicembre, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 105.715 autovetture, con una variazione di -4,93% rispetto a dicembre 2023, quando ne erano state immatricolate 111.201 (a novembre erano state immatricolate 124.251 autovetture, con una variazione di -10,82% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Nell’intero 2024 sono stati immatricolati 1,558 milioni di vetture (per la precisione 1.558.704), in discesa dello 0,5% rispetto agli 1,566 milioni del 2023.

Prosegue il calo delle vendite di Stellantis in Italia a dicembre, pur se a un ritmo meno marcato rispetto al mese precedente, e si chiude in “rosso” anche il 2024. Il mese scorso il gruppo, che ha fatto peggio rispetto al resto del mercato (-4,93%), ha messo a segno 24.411 registrazioni, in discesa del 18,1% rispetto alle 29.818 unità dello stesso mese del 2023. A novembre erano diminuite del 24,6%. A dicembre Stellantis aveva una quota del 23,1% del mercato italiano, contro il 26,8% di dicembre 2023. Nell’intero 2024, Stellantis ha immatricolato 452.615 vetture, in calo del 9,9% rispetto alle 502.546 del 2023. Nei 12 mesi, la quota di mercato è del 29% (da 32%). Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.