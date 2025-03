Mercato auto, a febbraio altro calo delle vendite in Italia (-6,3%) ma le elettriche registrano +39,8%

Cambiano i mesi, ma la tendenza non sembra cambiare: altro calo di vendite auto. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a febbraio sono state immatricolate 137.922 autovetture, registrando un calo del 6,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quando erano state registrate 147.170 immatricolazioni. Questa discesa, che segna il settimo ribasso mensile consecutivo, rispecchia le difficolta generali del mercato automobilistico italiano. Tuttavia, nonostante questo scenario negativo per l'intero settore, ci sono segnali di speranza nel segmento delle auto elettriche, che sta vivendo una fase di espansione in Italia. Infatti, lo scorso mese le immatricolazioni di veicoli completamente elettrici sono aumentate in maniera sostanziale, raggiungendo un totale di 6.925 unita, con un incremento del 39,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La quota di mercato delle auto elettriche e salita al 5%, un aumento considerevole rispetto al 3,4% di febbraio 2024, segnalando una crescente diffusione della mobilita sostenibile nel nostro Paese. Anche nei primi due mesi del 2025 il trend positivo per le elettriche e confermato, con un aumento delle immatricolazioni pari al 73,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il parco circolante di veicoli elettrici in Italia ha ora raggiunto al 28 febbraio un totale di 289.186 auto elettriche, confermando un lento ma costante progresso verso una mobilita piu sostenibile. A dominare le vendite di auto elettriche in Italia a febbraio e stata la Citroen e-C3, l'elettrica piu venduta nel mese, con una quota di mercato dell'8,96%. Male invece Tesla, che ha registrato un calo notevole delle vendite in Italia a febbraio. Sono stati immatricolati solo 843 veicoli della casa produttrice guidata da Elon Musk, con una quota di mercato dello 0,61%, registrando una contrazione del 54,46% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi due mesi del 2025, le vendite di Tesla in Italia sono scese del 44,5%, con un totale di 1.851 immatricolazioni. Roberto Vavassori, presidente di Anfia, ha commentato il dato di febbraio evidenziando come, nonostante i rallentamenti del mercato, stia crescendo la quota di veicoli a motorizzazione ibrida ed elettrica, dalle mild-hybrid alle full-hybrid fino alle BEV e PHEV. Il 60% delle registrazioni mensili riguarda ormai auto con qualche forma di elettrificazione, segno che la transizione e in atto, sebbene con tempi piu lunghi rispetto ad altri Paesi europei.

Vavassori ha però anche sottolineato come il mercato italiano resti ancora indietro rispetto alla media europea in termini di volumi di auto elettriche vendute, ma ha auspicato che le decisioni politiche future possano accelerare il processo di diffusione delle auto elettriche, facilitando la transizione con incentivi e politiche favorevoli. Occhi puntati dunque su mercoledi, quando sara pubblicato il Piano d'azione per l'Automotive della Commissione europea, un documento che potrebbe portare nuove misure per ridurre gli oneri per i costruttori di auto elettriche, oltre a definire la neutralita tecnologica e le regole per il periodo 2025-2029.