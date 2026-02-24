Immatricolazioni, Italia accelera e supera Francia come secondo mercato Ue. Ecco i numeri di gennaio dei 5 top market in Europa

Dopo mesi difficili nel 2025, il mercato auto italiano ha cominciato l'anno di buona lena. Gia il Ministero dei Trasporti aveva certificato un balzo del 6,2% a gennaio, a 141.980 immatricolazioni. Ora l'Acea conferma: aggiunge altre 13 unita al totale e comunica che l'Italia va ben oltre la media Ue: 799.625 immatricolazioni totali nei 27 Paesi membri, il 3,9% in meno rispetto a gennaio 2025. Considerando Ue, Efta e Regno Unito si arriva a 961.382 unita, (-3,5%). Il primo mese del 2026 e rilevante anche perche l'Italia scavalca la Francia come secondo mercato auto dell'Unione, dietro solo alla Germania. I dati ufficiali da Parigi parlano infatti di 107.157 nuove immatricolazioni, in calo del 6,6% rispetto a gennaio 2025.

ITALIA Come di consueto, Anfia ha analizzato i dati Acea per un confronto tra i 5 major markets Ue. In Italia, le auto a benzina chiudono gennaio in calo del 25,5%, con una quota di mercato del 18,8%. In flessione anche le autovetture diesel (-16,2% su gennaio 2025), con una market share del 7,6%. Le auto elettrificate rappresentano il 67,2% del mercato di gennaio, con volumi in crescita (+34,1%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 24,9% nel mese, con una quota di mercato del 52,4%. Le immatricolazioni di auto ricaricabili crescono dell'80,5% nel mese (con quota di mercato del 14,8%).

GERMANIA La Germania si conferma mercato leader europeo: sono state immatricolate a gennaio 193.981 unita, in calo del 6,6% ma +4% ordini interni. Dal punto di vista delle alimentazioni, a gennaio le auto ibride rappresentano il 41,2% del mercato; di queste, l'11,2% sono ibride plug-in. Con una quota del 22%, le auto elettriche (Bev) registrano una crescita del 23,8%.

FRANCIA A gennaio 2026, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, calano ancora le autovetture diesel (-49,1%) e secondo Anfia si annullano le vendite di auto a 'superetanolo' (-100%). In flessione anche le auto a benzina, del 48,9%. Le ibride plug-in calano dello 0,6%, mentre le ibride aumentano dello 0,6%. Le elettriche pure hanno una quota di mercato nel mese del 28,3%, mentre 12 mesi fa detenevano il 17,4%.

SPAGNA La Spagna totalizza 73.103 immatricolazioni a gennaio, +1,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le auto ibride non ricaricabili rappresentano il 48,7% del mercato di gennaio (+9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno). Le vetture a benzina hanno una quota del 22,6% (-22,5% rispetto a gennaio 2025) e le diesel rappresentano il 4,5% (-33,9%). Le auto elettriche, con una quota dell'8,9%, aumentano (+29,13% rispetto a gennaio 2025), insieme alle ibride plug-in (+66,7%), con una quota dell'11,96%. Infine, le auto a gas calano del 20,7% (3,4% di quota di mercato), con la scomparsa delle alimentazioni Gnc/Gnl.

REGNO UNITO Allargando lo sguardo all'area britannica, il mercato inglese a gennaio totalizza 144.127 nuove immatricolazioni, con un rialzo del 3,4% annuale. L'associazione inglese dell'industria automotive (Smmt) evidenzia come il mercato delle auto nuove «stia ritrovando slancio dopo un avvio di decennio particolarmente complesso». Le ibride plug-in segnano una crescita del 47,3% e hanno una market share del 12,9%. Le full hybrid aumentano del 4,8% e le Bev dello 0,1%. Le vetture diesel calano nel mese dell'8,8%, con market share al 5,5%, mentre le benzina registrano l'1,9% in meno di volumi rispetto allo scorso gennaio, attestandosi su una quota di mercato del 47,7%.