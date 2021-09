Mercato auto Italia: ad agosto sempre più ibridi e Suv. Panda è sempre la più venduta. Bene anche le full electric

È sempre lei, la Panda, la regina indiscussa del mercato italiano. Ad agosto sono state 3.059 le unità consegnate, per un totale di oltre 78mila nei primi otto mesi. Continua l’ascesa delle motorizzazioni ibride, anche plug-in, e dei veicoli full electric, così come inarrestabile è l’aumento delle vendite di suv-crossover e fuoristrada che rappresentano, complessivamente, la metà del mercato. Questo, in estrema sintesi il quadro del mercato automotive ad agosto in Italia. Paese dove le preferenze dei clienti sono orientate verso i modelli del brand domestico: alle spalle di Panda, medaglia d’argento per l’altra icona Fiat, la 500 e ancora Lancia Ypsilon che si aggiudica il terzo gradino del podio. Quarta posizione, nella top ten delle best-seller di agosto, per la prima vettura estera, la francese Renault Captur. Tra i modelli di successo, ancora, Ford Puma (in quinta posizione con oltre 1.800 unità vendute), e le due Jeep Renegade (sesta) e Compass (ottava), intervallate dalla nipponica Toyota Yaris che si accaparra la settima posizione.

Chiudono questa speciale classifica la 500X e la Renault Clio. Al di là dei numeri registrati nell’ottavo mese dell’anno, si evince sempre di più la tendenza ad affidarsi a motorizzazioni più sostenibili. All’inarrestabile calo del diesel (che contra ad agosto il 21,5% del mercato totale), si contrappone un aumento delle vendite ibride-elettriche (HEV) con una quota di mercato che raggiunge ora il 31,6% (più che raddoppiata rispetto ad un anno fa), e delle plug-in (ad agosto ne sono state vendute oltre 3mila unità con una quota di mercato del 4,9%). Bene anche le full electric che hanno registrato una quota più che raddoppiata rispetto ad agosto 2019, al 5% con oltre 3.200 unità vendute. A fare la differenza, nella scelta per l’acquisto finale, sicuramente lo stile e la carrozzeria della propria ‘auto dei sogni’, con le berline (43,7% ad agosto), da sempre best-seller in Italia, che stanno lasciando terreno ai più fortunati suv-crossover, che superano la soglia del 40% ad agosto e che, insieme ai fuoristrada (quota del 9,3% ad agosto), rappresentano la metà del mercato automobilistico italiano.