Mercato auto Italia, ad agosto ancora un calo: -2,68% a 67.272 immatricolazioni. Stellantis rialza la testa: +3,1%

Dopo il calo di luglio, le immatricolazioni di auto sul mercato italiano mantengono il segno meno, ma riducono i ribassi. Ad agosto, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 67.272 autovetture, con una variazione di -2,68% rispetto ad agosto 2024, quando ne erano state immatricolate 69.126 (a luglio erano state immatricolate 118.493 autovetture, con una variazione di -5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Nei primi otto mesi dell’anno sono state immatricolate 1,04 milioni di vetture (per la precisione 1.040.734), in discesa del 3,68% rispetto agli 1,08 milioni del periodo gennaio-agosto 2024.

Dopo i cali di giugno e luglio, in agosto torna il segno più per le vendite di Stellantis, che fa meglio del mercato nel suo complesso (-2,68%), grazie soprattutto alle performance di Fiat, Citroen e Alfa Romeo. Il mese scorso il gruppo ha messo a segno 17.690 registrazioni, in rialzo del 3,1% rispetto alle 17.153 unità dello stesso mese del 2024. A luglio erano diminuite del 12,1%. Ad agosto Stellantis aveva una quota del 26,3% del mercato italiano, contro il 24,8% dello stesso mese del 2024 e migliore del 26% di luglio. Nei primi otto mesi dell’anno, Stellantis ha immatricolato 299.207 vetture, con un calo del 10,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (nel periodo gennaio-agosto 2024 erano state immatricolate 335.897 vetture). Negli otto mesi, la quota di mercato è del 28,7% (da 31% e contro il 31,5% di luglio). Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.