Mercato auto Italia, boom delle cinesi Byd (+1.279%) e Mg (+17,96%). Tesla amplia la discesa (-25,6%)

Prosegue il calo delle vendite di Tesla in Italia, con il colosso americano dell'auto elettrica che torna a scendere a doppia cifra. A settembre le immatricolazioni di Tesla in Italia sono calate del 25,6% a 1.450 unità, un ribasso più ampio rispetto ai dati registrati nell’Unione europea (-22,5% in agosto, come emerso dai dati Acea di fine settembre). Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la discesa in Italia segue il calo di agosto (-4,37%), luglio (-4,99%) e giugno (-66,01%). Così, resta negativo il bilancio dei primi nove mesi dell’anno, con 8.791 immatricolazioni, in discesa del 33,36% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nell’intero 2024 le immatricolazioni di Tesla erano scese del 5,91%.

Storia diversa invece per le cinesi, che registrano un forte passo in avanti: MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia a settembre ha immatricolato 3.810 vetture (+17,96%, con il cumulato annuo a +31,07%). Anche Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 1.626 vetture, il 229,15% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con il totale del 2025 a 9.241 (+792%). Byd, entrata nei mesi scorsi nelle tabelle del Mit avendo superato la soglia di rilevanza, ha immatricolato 2.471 vetture, con una quota che arriva all'1,95%, e il totale del 2025 che balza a 14.875 vetture vendute (+1.279%).