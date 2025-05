Mercato auto Italia, cresce del 2,71% a 139.084 immatricolazioni ad aprile. Bene Alfa, Omoda ed MG. Tesla rialza la testa

Prosegue anche ad aprile il recupero del mercato dell’auto in Italia, dopo il rialzo di marzo. Il mese scorso, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 139.084 autovetture, con una variazione di +2,71% rispetto ad aprile 2024, quando ne erano state immatricolate 135.415 (a marzo erano state immatricolate 172.223 autovetture, con una variazione di +6,22% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Nei primi quattro mesi dell’anno sono state immatricolate 583.038 vetture, in discesa dello 0,63% rispetto alle 586.735 del periodo gennaio-aprile 2024.

In aprile i trasferimenti di proprietà sono stati 475.733 a fronte di 446.631 passaggi registrati ad aprile 2024, con un aumento del 6,52%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 614.817, ha interessato per il 22,62% vetture nuove e per il 77,38% vetture usate. Guardando alle performance dei marchi in aprile, tra i rialzi delle immatricolazioni più elevati, oltre a quelli delle cinesi Mg (+50,56%) e Omoda/Jaecoo, controllata da Chery (+2.034% a 939), ci sono stati quelli di Alfa Romeo (+42,26% a 3.262 unità), Peugeot (+48,19% a 8.835 unità) e Jeep (+30,1% a 6.536 unità). Tra le flessioni maggiori in termini percentuali, invece, ci sono state quelle di Lancia (-71,41% a 1.084 unità), Smart (-83% a 51 unità) e Mitsubishi (-84,57% a 85 unità).

In relazione alle quote di mercato, ad aprile il brand Fiat, che nella parte finale del 2024 aveva perso la prima posizione su base mensile salvo poi recuperare, si è confermata prima in Italia per quota di mercato con l'8,79% a 12.220 vetture immatricolate. Fiat precede l'8,01% di Volkswagen, appaiata a Toyota/Lexus, che nelle tabelle del ministero sono conteggiate insieme (per fare un esempio, anche Citroen/Ds sono calcolate insieme).

Ad aprile, stando ai dati appena pubblicati dal Mit, le immatricolazioni di Tesla in Italia sono cresciute del 29,28% a 446 vetture, in controtendenza con i dati registrati nell’Unione europea (-36% nel mese e -45% nel primo trimestre, come era emerso dai dati Acea di fine aprile). L'aumento in Italia segue il rialzo di marzo (+51,3%), il calo di febbraio (-54,46%) e il +0,99% di gennaio. Resta comunque negativo il bilancio dei primi quattro mesi dell’anno, con 3.916 immatricolazioni, in discesa del 3,67% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nell’intero 2024 le immatricolazioni del colosso delle auto elettriche erano scese del 5,91%. Un segnale forte arriva dalla Cina: MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia ad aprile ha immatricolato 5.488 vetture (+50,56%, contro il rialzo registrato in Europa con un +48,6% in marzo e un +33,5% nel trimestre).