Mercato auto Italia +9,9% a settembre. Elettriche + 47,3% e quota al 7,6%. Mild e full hybrid +23,1%

In Italia sono state immatricolate a settembre - secondo i dati del Ministero dei Trasporti - 139.356 auto, il 9,9% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno sono state vendute complessivamente 1.268.964 vetture, in crescita dell'8,7% sull'analogo periodo dell'anno scorso. Stellantis, compresa Leapmotor, ha immatricolato nel mese 38.704 auto, in crescita del 12,6% con la quota di mercato che sale dal 27,1% al 27,8%. Nei 9 mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 379.936, il 13,9% in più e la quota di mercato è pari al 29,9% contro il 28,6%.

A settembre 2026 le autovetture mild e full hybrid aumentano del 23,1%, con una quota di mercato del 50,4%; nel cumulato dei primi nove mesi crescono del 20,8%, con una quota del 49,2%. Secondo Anfia, le immatricolazioni di autovetture ricaricabili risultano in rialzo del 45,3% a settembre e rappresentano il 18,8% del mercato del mese (14,2% a settembre 2025); nel cumulato incrementano del 69,8% e hanno una quota del 17,6%, in aumento di 6,3 punti percentuali rispetto al cumulato del 2025. Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 7,6% a settembre e dell'8% nei primi nove mesi dell'anno; le vendite sono in aumento del 47,3% nel mese e del 66,7% nel cumulato. Le ibride plug-in, invece, crescono del 43,9% a settembre e del 72,4% nel cumulato, rappresentando l'11,2% delle immatricolazioni del singolo mese e il 9,6% del totale da inizio anno.

Per quanto riguarda le altre alimentazioni, secondo Anfia le autovetture a benzina registrano a settembre un calo del 13,9%, con una quota di mercato del 17,7%, mentre le diesel diminuiscono del 39%, con una quota del 4,9%. Nei primi nove mesi dell'anno le immatricolazioni a benzina scendono del 16,4% e quelle diesel del 27,3%, con quote rispettivamente del 19,5% e del 6,6%. Le autovetture a gas rappresentano l'8,1% del mercato di settembre, con immatricolazioni interamente composte da modelli Gpl, in calo del 4,5%. Nel cumulato da gennaio a settembre le auto a gas diminuiscono del 16,8% e costituiscono il 7,1% del mercato.