Mercato auto Italia, finito l'effetto incentivi: -13,4% a 69.121 immatricolazioni ad agosto

Dopo il rialzo di giugno e luglio, battuta d’arresto per le vendite sul mercato auto italiano. Il mese scorso, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 69.121 autovetture, con una variazione di -13,37% rispetto ad agosto 2023, quando ne erano state immatricolate 79.787 (a luglio erano state immatricolate 124.806 autovetture, con una variazione di +4,66% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Nei primi otto mesi dell’anno sono state immatricolate 1,0804 milioni di vetture (per la precisione 1.080.447), in rialzo del 3,83% rispetto alle 1,0406 milioni del periodo gennaio-agosto 2023.

Dopo il ribasso di luglio, il mese scorso Stellantis ha visto scendere ancora le immatricolazioni in Italia, facendo peggio rispetto al resto del mercato, che ha registrato un calo del 13,37%. Stando ai dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce, ad agosto il gruppo ha messo a segno 17.132 registrazioni, in discesa del 32,4% rispetto alle 25.351 unità dello stesso mese del 2023. A luglio erano diminuite dell’8,7%. Il mese scorso il gruppo aveva una quota del 24,8% del mercato italiano, contro il 31,8% di agosto 2023. Nei primi otto mesi dell’anno, Stellantis ha immatricolato 335.883 vetture, in calo del 2,1% rispetto alle 343.236 dello stesso periodo del 2023. Negli otto mesi, la quota di mercato è del 31% (da 32,9%).