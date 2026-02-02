Mercato auto Italia, il 2026 parte bene: a gennaio +6,18% a 141.980 immatricolazioni. Stellantis cresce dell'11,8%

Dopo il rialzo di dicembre (+2,22%) e un 2025 che nel complesso si è concluso in ribasso (-2,12%), le immatricolazioni di auto sul mercato italiano nel primo mese dell’anno hanno accelerato. A gennaio, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 141.980 autovetture, con una variazione di +6,18% rispetto a gennaio 2025, quando ne erano state immatricolate 133.721 (a dicembre erano state immatricolate 108.076 autovetture).

A gennaio i trasferimenti di proprietà sono stati 451.266 a fronte di 474.480 passaggi registrati a gennaio 2025, con una diminuzione del 4,89%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 593.246, ha interessato per il 23,93% vetture nuove e per il 76,07% vetture usate. Guardando alle performance dei marchi in gennaio, i rialzi delle immatricolazioni più elevati, oltre a quelli di Leapmotor e Byd, sono stati quelli di Cupra (+51,7% a 1.712 unità), Subaru (+63,96% a 182 unità) e Tesla (+74,75% a 713 unità). Tra le flessioni maggiori in termini percentuali, invece, ci sono state quelle di Dacia (-40,77% a 6.791 unità), Maserati (-57,14% a 66 unità) e Seat (-35,09% a 444 unità).

In relazione alle quote di mercato, a gennaio il brand Fiat, che l'anno scorso e nel 2024 aveva in due occasioni brevemente perso la prima posizione su base mensile, si conferma prima in Italia per quota di mercato con il 13,5% (+20,49% le immatricolazioni a 19,162). Fiat precede il 7,53% di Toyota/Lexus, che nelle tabelle del ministero sono conteggiate insieme (per fare un esempio, anche Citroen/Ds sono calcolate insieme), il 6,18% di Volkswagen e il 5% di Peugeot.

Stellantis ha venduto a gennaio - secondo i dati elaborati da Dataforce - 46.452 auto, con una crescita dell'11,8% rispetto allo stesso mese del 2025, quasi il doppio dell'intero mercato. La quota sale dal 31,1% al 32,6%. Nella classifica delle auto più vendute, le prime quattro posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina (13.394), al secondo Jeep Avenger (5.133), al terzo Citroën C3 (3.576) e al quarto Fiat Grande Panda (3.299). Secondo quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni dello scorso mese elaborati da Dataforc, a gennaio Stellantis e cresciuto quasi il doppio dell'intero mercato nazionale. Nella classifica delle auto piu vendute, le prime quattro posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina (13.394), al secondo Jeep Avenger (5.133), al terzo Citroen C3 (3576) e al quarto Fiat Grande Panda (3299). Con 46.452 registrazioni, i brand che fanno capo a Stellantis (compresa Leapmotor) hanno permesso una crescita complessiva del 11,8% rispetto allo 6,18% dell'intero mercato nazionale che ha avuto 141.980 immatricolazioni.

La quota ottenuta da Stellantis e stata del 32,6%, in crescita di 1,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il Gruppo Stellantis e il marchio Fiat, quindi, come si legge in una nota, «rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture grazie alle ottime performance della Fiat Pandina (quota mercato PC totale di 8,6%%), seguita in seconda posizione, tra le auto piu vendute, da Jeep Avenger (quota mercato PC totale di 3,3%%), che continua ad avere il primato del SUV piu venduto in Italia». Al terzo posto c'e la Citroen C3 che e l'auto piu venduta del proprio segmento, mentre al quarto si piazza la Fiat Grande Panda che nel prossimo mese ampliera la propria gamma con la versione con motore turbo da 1.2L a benzina abbinata a un cambio manuale a 6 marce.