Mercato Italia, immatricolazioni auto ibride salite al 49,3% nel I° trimestre. Nel 2019 erano solo il 5,3%

Analizzato l’andamento delle immatricolazioni in Italia nel primo trimestre dell’anno dal 2019 al 2025 si nota come il mercato delle autovetture ibride ed elettriche stia crescendo notevolmente nel 2025. Le auto ibride, trainate principalmente da quelle con alimentazione ibrido elettrica, sono cresciute nel corso degli ultimi anni, passando dal 5,3% del totale immatricolazioni del 2019 al 49,3% del 2025. Le autovetture elettriche registrano un forte incremento soprattutto nell’ultimo anno, passando dal 2,9% del 2024 al 5,2% del 2025. Nonostante il trend di crescita, la diffusione delle auto elettriche in Italia (5,2%) rimane nettamente inferiore rispetto alla media Ue (15,2%) e dei principali Paesi europei: in Francia e Germania la penetrazione dell’elettrico ha superato il 17% del totale. Questi dati emergono da un report di Segugio.it, il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito.

Il dato della diffusione dell’ibrido in Italia (49,3%) si conferma invece superiore rispetto alla media europea (43,1%), con l’Italia dietro alla Spagna (50,9%) e alla Francia (49,7%) tra i principali Paesi del continente. La crescita registrata negli ultimi anni sulla diffusione dell’elettrico e dell’ibrido in Italia è favorita anche da un premio medio Rc auto più vantaggioso per le nuove immatricolazioni di queste tipologie di veicoli rispetto ai veicoli ad alimentazione tradizionale (benzina, gasolio e gas). Secondo i dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it relativi al primo trimestre del 2025, il costo medio di una polizza Rc auto per un veicolo ad alimentazione elettrica è del 6,5% più basso rispetto al costo medio sostenuto per assicurare un’auto ad alimentazione tradizionale. Il risparmio è ancora più marcato se si decide di assicurare un veicolo ad alimentazione ibrida: 441,8 euro rispetto al 484,5 euro per l’Rc auto di un mezzo ad alimentazione tradizionale.