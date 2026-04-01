Mercato auto Italia: terzo mese di crescita, +7,6% a 185.367 immatricolazioni a marzo. Bene Stellantis: +10,3% a 57.662

Dopo il rialzo di gennaio (+6,18%) e l’ulteriore guadagno di febbraio (+14,04%), le immatricolazioni di auto sul mercato italiano proseguono con la marcia giusta e accelerano in marzo. Il mese scorso, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 185.367 autovetture, con una variazione di +7,6% rispetto a marzo 2025, quando ne erano state immatricolate 172.271 (a febbraio erano state immatricolate 157.334 autovetture). Nei primi tre mesi dell’anno sono state immatricolate 484.802 vetture, in rialzo del 9,2% rispetto alle 443.957 del periodo gennaio-marzo 2025.

Dopo il rialzo registrato tra dicembre e febbraio, si conferma il buon momento per le vendite di Stellantis, che a marzo registra una crescita superiore a quella del mercato nel suo complesso (+7,6%). Il mese scorso il gruppo ha messo a segno 57.662 registrazioni, in rialzo del 10,3% rispetto alle 52.269 unità dello stesso mese del 2025. A febbraio erano cresciute del 27,7%. A marzo Stellantis aveva una quota del 31,1% del mercato italiano, contro il 30,3% dello stesso mese del 2025. Nei primi tre mesi dell’anno, Stellantis ha immatricolato 157.780 vetture, con un rialzo del 16,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (nel periodo gennaio-marzo 2025 erano state immatricolate 135.773 vetture) e contro il +9,2% del mercato nel suo complesso. Nei tre mesi, la quota di mercato è del 32,5% (da 30,6%). Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.

Nella classifica delle auto piu vendute, le prime tre posizioni sono tutte Stellantis: al primo posto Fiat Pandina, al secondo Jeep Avenger e al terzo Leapmotor T03. Con 157.780 registrazioni nei primi tre mesi di quest'anno, i Brand commercializzati in Italia, coordinati dalla Managing Director Antonella Bruno, hanno ottenuto una crescita complessiva del 16,2% rispetto al 9,4% dell'intero mercato nazionale che si e attestato a 485.932 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis e stata del 32,5%, in crescita dell'1,9% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Il Gruppo Stellantis e il marchio FIAT, quindi, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture. FIAT in particolare, al primo posto anche nel canale privati, ha registrato nel primo trimestre 61.556 immatricolazioni pari al 12,67% di quota (in crescita di 2,1 punti percentuali rispetto al primo trimestre dello scorso anno). Pandina si conferma la best seller del mercato italiano con 37.054 unita immatricolate nel primo trimestre 2026 e una quota del 7,6% del mercato totale. In crescita costante anche Grande Panda che conquista il terzo posto tra le auto piu vendute nel primo trimestre.