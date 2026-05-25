Mercato auto: l'usato consolida la crescita: +5,6% a marzo. Le benzina confermano la leadership con il 38,9% di quota

Dopo il leggero segno positivo di febbraio, il mercato dell’auto usata a marzo consolida la crescita: con 535.547 trasferimenti di proprietà (dati in attesa di consolidamento), il mese registra un +5,6% rispetto ai 507.190 di marzo 2025. I trasferimenti netti crescono del 3,2%, mentre le minivolture segnano un +8,5%. Il 1° trimestre archivia un incremento dello 0,7% con 1.479.367 trasferimenti (+1,2% sul 2019). Lo indicano i dati dell'Unrae. Nel mese, il motore a benzina conferma la leadership con il 38,9% di quota (39,1% nel cumulo); il diesel perde 4,9 punti e scende in seconda posizione al 37,8% (38,5% nel trimestre).

Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando il 12,5% nel mese (11,9% in gennaio-marzo); seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,6% e 2,0% nel mese (stessa share nei 3 mesi); Bev e plug-in salgono all’1,4% e 1,7% in marzo (1,3% e 1,6% nel cumulato). A marzo i trasferimenti per contraente confermano l’andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, cedono 0,8 punti e rappresentano il 55,8% di tutti i passaggi di proprietà (56,4% nei 3 mesi). Parallelamente, quelli da operatore a cliente finale perdono 0,2 punti, al 39,0% nel mese (38,7% nel trimestre). Gli stessi sono penalizzati anche dagli scambi provenienti da auto-immatricolazioni che aumentano di 1,1 punti (4,3% nel mese e 4,1% in gennaio-marzo), mentre quelli provenienti dal noleggio recuperano 0,1 punti (1,0% complessivo nel mese e 0,9% nel cumulato).