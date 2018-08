Mercato auto, a luglio in Italia vendite in recupero: +4,42%. Da inizio anno -0,74%

TORINO - Torna a crescere il mercato italiano dell’ auto dopo il calo del 7,25% di giugno. Le immatricolazioni a luglio sono 152.393, il 4,42% in più dello stesso mese del 2017. Dall’inizio dell’anno sono state vendute 1.273.730 vetture, pari allo 0,74% in meno dell’analogo periodo del 2017. I dati sono stati pubblicati sul sito dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

«Benché in lieve ripresa, non è facile prevedere per il mercato auto in Italia un recupero rispetto allo scorso anno - afferma Michele Crisci, Presidente dell’Unrae, l’Associazione del le Case automobilistiche estere. Le immatricolazioni di autovetture nella seconda parte dell’anno, infatti, secondo la nostra stima, dovrebbero stabilizzarsi sui livelli del 2017, per portare il 2018 a un volume di immatricolazioni leggermente al di sotto dell’anno precedente, con 1.960.000 autovetture (-0,6%) «Lo scenario di lungo periodo - continua il Presidente - indica per il 2019 un andamento delle immatricolazioni di autovetture di poco superiore a quanto registrato nel 2017, a 1.980.000 unità, segnando un incremento dell’1%.

Solo nel 2020 si prevede che il mercato possa superare la soglia di 2.000.000 di immatricolazioni. Con questi tassi di crescita - conclude Crisci - e senza interventi di stimolo al rinnovo del parco circolante, si fa fatica a vedere un impulso considerevole sul ricambio del parco auto anziano, che conta ancora oggi oltre il 20% di vetture ante Euro 3».