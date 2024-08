Mercato auto, a luglio +4,7% le vendite in Italia. Elettriche solo +0,9% dopo boom giugno legato a bonus. Stellantis -8,7%

Rallenta il mercato dell'auto in Italia, anche se il segno resta positivo. Nel mese di luglio sono state immatricolate in Italia 124.806 vetture con un incremento del 4,7% su luglio 2023. Nei primi sette mesi dell'anno - secondo i dati del ministero dei Trasporti - il numero complessivo di immatricolazioni sale a 1.011.259, pari a un incremento del 5,25% sull'analogo periodo del 2023.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Italia nel mese di luglio - secondo i dati elaborati da Dataforce - 34.995 auto, l'8,7% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è pari al 28,1% a fronte del 32,1%. Nei sette mesi le immatricolazioni del gruppo sono 318.707, lo 0,3% in più dell'analogo periodo del 2023, con la quota in calo dal 33% al 31,5%.

A luglio il mercato italiano dell'auto totalizza 124.806 immatricolazioni, con un rialzo del 4,7% rispetto a luglio 2023, che aveva totalizzato 119.247 unita. Nei primi sette mesi del 2024 i volumi complessivi si attestano a 1.011.259 unita, con una crescita del 5,2% rispetto a gennaio-luglio 2023. Il mercato italiano delle auto elettriche tira il fiato. Dopo l'impennata delle immatricolazioni di giugno, mese dell'entrata in vigore dell'Ecobonus e dell'esaurimento in sole 9 ore degli incentivi all'elettrico, a luglio sono state registrate in Italia 4.129 vetture full electric (+0,9% rispetto allo stesso mese del 2023), con una quota di mercato pari al 3,3% (dal 3,4% di luglio 2023). A giugno, le immatricolazioni di auto elettriche avevano raggiunto quota 13.285. Nei primi 7 mesi dell'anno sono 38.838 le vetture elettriche immatricolate nella Penisola, in aumento del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una market share pari al 3,8%, in linea con il periodo gennaio-luglio dell'anno scorso. Al 31 luglio il parco circolante elettrico italiano si attesta a 254.615 auto.