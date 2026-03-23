Mercato auto, nel 2025 le vendite globali dei brand cinesi a quota 27 mln superano per la prima volta quelle delle case giapponesi

Nel 2025 le case automobilistiche cinesi hanno superato per la prima volta i concorrenti giapponesi nelle vendite globali di veicoli, segnando un cambiamento significativo nel settore automobilistico mondiale. E' quanto emerge da un rapporto del Nikkei - basato sui risultati della piattaforma di dati automobilistici MarkLines - che mostra come le vendite globali totali delle case automobilistiche giapponesi sono leggermente diminuite a circa 25 milioni di unità nel 2025, causando per la prima volta dal 2000 la perdita da parte del Giappone della sua posizione di leader globale. Nel frattempo, i produttori automobilistici cinesi hanno registrato quasi 27 milioni di unità nelle vendite globali lo scorso anno, raggiungendo la prima posizione a livello mondiale.

Tra le singole aziende, Byd ha superato Ford classificandosi al sesto posto a livello globale nel 2025, mentre Geely ha superato Honda assicurandosi l'ottavo posto, secondo il rapporto. Sei case automobilistiche cinesi sono entrate nella classifica mondiale dei primi 20 produttori, tra cui Chery, Changan Automobile, Saic Motor e Great Wall Motors, superando le cinque giapponesi. Nel segmento dei veicoli elettrici, Byd ha inoltre superato Tesla, diventando il principale costruttore mondiale. Come sottolinea Tang Jin, ricercatore presso la banca giapponese Mizuho ed esperto del settore , l'ascesa della Cina ai vertici è più di un semplice cambiamento di classifica ma segnala una ristrutturazione del panorama automobilistico globale, guidata dai punti di forza di Pechino in termini di tecnologia avanzata, efficienza dei costi e rapidità di ricerca e sviluppo.

Secondo l'analista il Giappone deve a questo punto rivalutare le proprie strategie di elettrificazione dei veicoli e il posizionamento sul mercato globale in risposta all'evoluzione della concorrenza.