Mercato auto, nel 2026 i veicoli elettrici rappresenteranno 30% vendite globali. Attesa crescita a 23 mln unità

Le vendite globali di auto elettriche, dopo il forte slancio del 2025 dovrebbero salire ancora nel 2026: dovrebbero raggiungere i 23 milioni di unità, fino a rappresentare quasi il 30% di tutti i veicoli venduti nel mondo. È quanto emerge dalla nuova edizione del rapporto annuale “Global EV Outlook” dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie). Nel dettaglio, lo scorso anno le vendite globali di auto elettriche sono cresciute del 20% superando i 20 milioni. Dunque, un quarto di tutte le auto nuove vendute nel mondo era elettrico e circa 40 paesi questi tipi di veicoli rappresentavano il 10% o più delle auto nuove vendute. In termini di produzione, le case automobilistiche cinesi hanno fornito il 60% delle auto elettriche vendute in tutto il mondo, mentre quelle europee e nordamericane circa il 15%.

Nel primo trimestre 2026, a seguito dei cambiamenti normativi in Cina e negli Usa, c'è stata però un'inversione di tendenza, con un calo dell'8% nelle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2025. Tuttavia, questo calo complessivo ha mascherato una forte crescita delle vendite in molti altri paesi e regioni. In Europa, le vendite sono aumentate di quasi il 30% su base annua e nella regione Asia-Pacifico, esclusa la Cina, sono salite dell'80%. L'America Latina ha fatto segnare un +75% e, in generale, marzo, quasi 90 paesi in tutto il mondo hanno registrato una crescita delle vendite su base annua, con circa 30 di essi che hanno registrato vendite mensili da record. Entro il 2035, anche senza l'annuncio di nuove politiche, si prevede che il parco veicoli elettrici globale (esclusi i veicoli a due e tre ruote) raggiungerà i 510 milioni di unità, rispetto agli attuali 80 milioni.

Nel Sud-Est asiatico, secondo il report, lo slancio a favore dei veicoli elettrici è particolarmente forte. Le vendite annuali di auto elettriche nella regione sono più che raddoppiate lo scorso anno, raggiungendo una quota di mercato vicina al 20%. Secondo le ultime proiezioni, tale quota potrebbe salire al 60% entro il 2035, grazie a dinamiche di prezzo e politiche favorevoli. In particolare, alcuni Paesi – tra cui il Vietnam, il più grande mercato di veicoli elettrici della regione – hanno già annunciato piani per ampliare o estendere gli incentivi fiscali per i veicoli elettrici come parte della loro risposta all'attuale crisi energetica. Quanto alla produzione, la Cina, spiega l'Aie, rimane il più grande polo mondiale di veicoli elettrici, con quasi tre quarti dei quasi 22 milioni di auto elettriche prodotte a livello globale lo scorso anno.

In più, visto che la produzione ha superato la domanda interna, le esportazioni cinesi di auto elettriche sono raddoppiate, raggiungendo il livello record di oltre 2,5 milioni. Al di fuori dei tre principali mercati dei veicoli elettrici, ovvero Cina, Europa e Stati Uniti, il 55% delle auto elettriche vendute nel resto del mondo è stato importato dal Dragone. Una quota, in aumento rispetto a meno del 5% di appena cinque anni prima. La Cina rimane dominante anche nelle catene di approvvigionamento dei veicoli elettrici, rappresentando oltre l'80% della produzione di celle per batterie nel 2025 e quote ancora più elevate nella produzione di materiali chiave per le batterie dei veicoli elettrici.