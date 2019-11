Mercato auto, ottobre positivo per le vendite in Europa (+8,6%). Fca in crescita del 2,5%, quota al 5,6%

TORINO - Ottobre positivo per il mercato dell’ auto in Europa. Nell’area Ue+Efta le immatricolazioni di auto nuove sono state 1.214.989 con una crescita complessiva dell’8,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Da gennaio le auto vendute sono 13.039.134, con una flessione dello 0,7% sull’analogo periodo del 2018. I dati sono dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei. «La domanda di autovetture nei principali mercati Europei – commenta Andrea Cardinali, Direttore Generale dell’UNRAE, l’Associazione delle Case automobilistiche estere – è debole nella componente dei privati e sostenuta solo dagli acquisti di auto aziendali, che li rende maggiormente resilienti ai molteplici “scossoni” cui sono sempre più spesso soggetti. D’altra parte, con un trattamento fiscale decisamente più favorevole alle auto aziendali rispetto all’Italia – continua il Direttore Generale – in quegli stessi mercati la quota di autovetture acquistate dalle società, compresa tra il 54% e il 65% nel 2019, è più alta che in Italia (al 43%), favorendo un più rapido rinnovo del parco circolante che ha quindi un’anzianità media anche di 3 anni inferiore rispetto al nostro Paese. Ribadiamo quindi – conclude Cardinali – la nostra più ferma contrarietà a qualunque proposta di aumento della tassazione sulle auto aziendali in uso promiscuo, che colpirebbe il segmento più dinamico del mercato auto, non solo rallentando lo svecchiamento del parco, con un impatto negativo sia sull’ambiente sia sulla sicurezza dei cittadini, ma risultando del tutto inefficace, anzi addirittura controproducente dal punto di vista del gettito fiscale: lo dimostra una rigorosa analisi di impatto elaborata dal nostro Centro Studi e già in possesso delle Istituzioni».

Il gruppo Fca ha venduto a ottobre nei mercati dell’Europa+Efta 67.896 auto, il 2,5% in più dello stesso mese del 2018. La quota scende dal 5,9 al 5,6%. Nei dieci mesi le immatricolazioni del gruppo sono 809.138, in calo del 9,2% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso, con la quota al 6,1% a fronte del 6,6%. In crescita le immatricolazioni dei modelli Alfa Romeo: Stelvio +28,55%, Giulia +21,1% e Giulietta +13,2%.

Complessivamente le registrazioni del marchio in ottobre sono quasi 4.300 con una quota dello 0,4% (in crescita di 0,1 punti percentuali), mentre nel progressivo annuo le Alfa Romeo immatricolate sono oltre 45.600 pari a una quota dello 0,3%. È cresciuta anche Jeep: le 11.500 vendite in ottobre sono aumentate del 5,1% e la quota di mercato è pari allo 0,9%. Nei primi dieci mesi dell’anno le Jeep registrate sono poco meno di 144 mila (in crescita dell’1,2% rispetto al 2018) per una quota dell’1,1%. Oltre 6 mila le Renegade vendute in ottobre - il 19,2% in più rispetto a un anno fa - e quasi 71 mila nell’anno, per una crescita del 14,8%. Positivo anche il risultato di Wrangler che rispetto a ottobre 2018 ha più che quintuplicato le vendite. Il marchio Fiat, con quasi 46.900 immatricolazioni, ottiene una quota del 3,9%. Nell’anno, il brand registra quasi 563 mila vetture per una quota del 4,2%.

Panda e 500 ancora una volta sono le più vendute del segmento A, sia in ottobre sia nel progressivo annuo. Le immatricolazioni di Panda sono quasi 14.800 in ottobre e 156.400 nell’anno, in crescita dell’11,5%. Sono invece oltre 13.800 le registrazioni di 500 nel mese (+6,3%) e poco meno di 165.300 nel progressivo annuo.. Infine positivo il risultato di Lancia che, venduta esclusivamente in Italia, ha registrato oltre 4.800 vetture nel mese (+6,9% per una quota dello 0,4%) e quasi 50.700 nel progressivo del 2019, in crescita del 26,7% e una quota dello 0,4%, +0,1 punti percentuali. Continua senza flessioni la crescita di Ypsilon, che rispetto a un anno fa incrementa le vendite dell’8,2% mentre la crescita nell’anno è pari al 27,05%.