Mercato auto Paesi nordici: a marzo +36,5% vendite Norvegia, -11,2% Danimarca e -4,8% Finlandia

A marzo l'unica regione nordica a registrare un aumento delle vendite di auto nuove e stata ancora una volta la Norvegia. Secondo l'aggiornamento del Consiglio norvegese per l'informazione sul traffico stradale (Ofv) il calo delle vendite di auto nuove in Danimarca e stato dell'11,2%, in Finlandia del 4,8%, mentre in Svezia si è registrato un -0,9% annuale. La Norvegia e in controtendenza con un +36,5% rispetto a marzo 2024.

Su base trimestrale, i dati dell'Ofv mostrano un aumento in Norvegia, Svezia e Danimarca rispetto ai primi tre mesi dell'anno scorso mentre solo la Finlandia ha segnato un calo: anche in questo caso la Norvegia ha registrato l'incremento maggiore tra i Paesi nordici, +42%, seguita da Danimarca e Svezia che hanno registrato un aumento rispettivamente dell'1,4% e del 5,1%. La Finlandia ha registrato un -9,4%.

Continua, anche se rallenta, l'elettrificazione della mobilita nei Paesi nordici. Secondo l'ultimo aggiornamento del Consiglio norvegese per l'informazione sul traffico stradale (Ofv), in Norvegia la quota di auto elettriche e scesa all'84% a marzo rispetto all'89% dello stesso mese del 2024: questo a causa dell'immatricolazione di molte piu ibride plug-in per evitare un significativo aumento delle tasse in vigore dall'1 aprile. La quota di auto elettriche in Norvegia era del 91% nel primo trimestre. In Norvegia il modello elettrico piu popolare a marzo è la Tesla Model Y (1.822 unità vendute e una quota di mercato del 13,7%), in Danimarca è la Vokswagen ID.4 (834 unità vendute, 5,56%), in Svezia domina la Volvo XC60 (1617, 6,76%) e in Finlandia la Toyota Rav4 (207, 3,35%).