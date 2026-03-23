Mercato auto, per le vendite di veicoli usati il 2026 parte in flessione (-6,7%). Unrae: è il calo più forte da 40 mesi

Il 2026 si apre con un segno meno per il mercato dell'auto usata: con 438.975 trasferimenti di proprietà - secondo i dati Unrae in attesa di consolidamento - il mese di gennaio registra un -6,7% rispetto ai 470.308 di gennaio 2025 (-9,9% sul 2019), il calo più forte da 40 mesi a questa parte. I trasferimenti netti calano del 7,3%, mentre le minivolture segnano un -5,8%. Fra le motorizzazioni, nel mese il diesel e benzina condividono il prim o posto sul podio, al 39,2% di quota; il primo perde 3,9 punti, mentre la benzina recupera 0,2 punti percentuali. Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando l'11,2% nel mese; seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,7% e 2,1% nel mese; Bev e plug-in salgono all'1,1% e 1,5% in gennaio.