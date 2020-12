Mercato auto pesantemente in rosso in Europa: a novembre -13,5% le immatricolazioni

ROMA - Si amplia il calo a novembre delle vendite di auto nuove in Europa, in concomitanza alle nuove misure introdotte dai governi per contenere l’epidemia di coronavirus. Secondo i dati diffusi oggi dall’associazione dei costruttori Acea, in Europa (Unione Europea, paesi Efta e Gran Bretagna) le immatricolazioni di auto nuove sono ammontate il mese scorso a 1.047.409 con un calo del 13,5% rispetto a novembre 2019. Dall’inizio del 2020 le immatricolazioni di nuove auto in Europa sono calate del 26,1% a 14,5 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche nell’Unione europea diventa più incisivo a novembre il calo delle immatricolazioni, passando dal -7,8% di ottobre al -12% (a 897.692 unità). In particolare Francia e Spagna hanno subito contrazioni a due cifre (rispettivamente in calo del 27% e del 18,7%), seguiti dall’Italia con una flessione più modesta (-8,3%).