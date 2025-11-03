Mercato auto stabile in talia: ad ottobre 125.826 immatricolazioni (-0,57%). Stellantis fa meglio con 33.704 targhe e +5,2%

A ottobre 2025 sono state immatricolate 125.826 autovetture a fronte delle 126.543 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad una diminuzione dello 0,57%. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati 559.258 a fronte di 545.234 passaggi registrati ad ottobre 2024, con un aumento del 2,57%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 685.084, ha interessato per il 18,37% vetture nuove e per il 81,63% vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.10.2025, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di ottobre 2025.

Ottobre in controtendenza per Stellantis rispetto all’andamento del mercato auto in Italia. Lo scorso mese il gruppo, secondo i dati elaborati da Dataforce, ha immatricolato 33.704 vetture contro le 32.042 dell’ottobre 2024 registrando un incremento del 5,2% rispetto al mercato complessivo che ha segnato invece una flessione dello 0,6%. La quota e’ risultata pari a 26,8% in crescita di 1,5% rispetto a 25,3% dell’analogo periodo 2024. “Questi risultati testimoniano la solidità della strategia Stellantis e la capacità del Gruppo di rispondere alle sfide del mercato” ha commentato Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia. Il Gruppo Stellantis, ed il brand Fiat in particolare, rimangono al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture grazie alle positive performance della Grande Panda e della Fiat Pandina (sempre al primo posto delle Pc con una quota del 6%).

Da rilevare anche il risultato di Jeep Avenger (terzo posto con una quota Pc del 3,2%) e di Citroen C3 (quinta con una quota Pc del 2,4%). Nel mercato delle auto elettriche (Bev), ad ottobre Stellantis si è posizionata al primo posto con una quota del 21,8%, confermando la propria leadership anche nella mobilità sostenibile, in attesa degli effetti degli incentivi statali che non si sono potuti vedere nel mese di ottobre.