Mercato auto, stimate in Italia 1,54 milioni di immatricolazioni nel 2026. Per il biennio 2027-2028 volumi sempre sotto quota 1,6 milioni

Il mercato dell'auto in Italia si stabilizzerà quest'anno su 1,54 milioni di immatricolazioni, secondo le previsioni dell'Osservatorio 'Previsioni & Mercato' sviluppato da Unrae e Prometeia. Le stime per il biennio 2027-2028 indicano volumi che resteranno sotto quota 1,6 milioni. I dati sono stati presentati a Bologna durante l'evento «Automotive Italia, una bussola per navigare i nuovi orizzonti» «L'automotive è stato tra i primi settori a globalizzarsi, affrontando nel tempo crisi finanziarie e salti tecnologici. Mentre questo accadeva, la Cina - concentrando la produzione entro i propri confini - è diventata il maggior produttore mondiale di veicoli e ha conquistato la leadership nell'elettrico», osserva in una nota Alessandra Lanza, responsabile Corporate & Government di Prometeia. «Oggi le tensioni geopolitiche minacciano di trasformarsi in vere fratture, mentre l'accelerazione tecnologica alimenta nuove disuguaglianze.

La prossima grande sfida è l'intelligenza artificiale: una transizione che richiede politiche industriali adeguate». Le previsioni confermano il nuovo livello di equilibrio registrato negli ultimi tre anni, tra 1,50 e 1,57 milioni di unità. La quota di auto ricaricabili dovrebbe rafforzarsi progressivamente nel prossimo triennio, con le elettriche pure che guadagneranno un punto di quota all'anno tra il 2026 e il 2028, senza però centrare gli obiettivi Ue sulle emissioni di CO2 .«Elaborare previsioni in un mercato segnato da volatilità, incertezza e complessità sempre maggiori - sottolinea Andrea Cardinali, Direttore Generale di Unrae - è oggi più che mai una sfida particolarmente delicata L'Osservatorio nasce dalla collaborazione tra Unrae e Prometeia, attiva dal 2011, e offre proiezioni trimestrali sul mercato delle auto con orizzonte fino a tre anni.