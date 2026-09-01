Tesla frena (-35,8%), balzo cinesi con Byd (+194%), Leapmotor (+254%) e Omoda/Jaecoo (+209%)

Dopo l'andamento a corrente alternata dei mesi precedenti (-77% in luglio), il colosso americano delle auto elettriche rallenta ancora in Italia, mettendo a segno un -35,82% ad agosto, con una quota dello 0,38%. Il mese scorso le immatricolazioni il gruppo di Elon Musk nel nostro Paese sono scese a 267 unità. Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale forte arriva dalla Cina: Leapmotor, che in Europa opera tramite la jv Leapmotor International che fa capo a Stellantis, ha immatricolato 851 vetture, in rialzo del 254,58%, con una quota dell'1,23%.

MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia ad agosto ha immatricolato 2.561 vetture (+3,69%). Anche Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 2.862 vetture, in rialzo del 209% e con un rialzo del 261% nei primi otto mesi. Byd, che nel 2025 aveva messo a segno complessivamente un rialzo del 747,85%, ha immatricolato 2.579 vetture (+194%), con una quota che arriva al 3,72%.