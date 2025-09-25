Mercato auto Ue, +4,7% le vendite ad agosto. Stellantis +2,2% e quota mercato negli 8 mesi al 14,9%

Ad agosto le immatricolazioni di auto nuove nell'area Ue-Efta-Uk sono state pari a 791.349, in aumento del 4,7% rispetto allo stesse mese di un anno fa. Nella sola Unione europea le immatricolazioni sono state 677.786, per un incremento del 5,3% rispetto a un anno fa. Il dato di agosto porta il cumulato dei primi 8 mesi dell'anno a 8.691.840 nell'area Ue-Efta-Uk, in aumento dello 0,4% mentre nella sola Ue l'andamento è stabile (-0,1%) a 7168848. Lo comunica Acea.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel mese di agosto 106.078 auto nuove nell'area Ue-Efta-Uk, in aumento del 2,2% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Lo comunica Acea. Nei primi otto mesi dell'anno le nuove registrazioni sono state pari a 1.298.913, in calo del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quota di mercato del gruppo nell'area è del 13,4% per quanto riguarda agosto (13,7% ad agosto 2024), mentre sugli otto mesi si attesta al 14,9% dal 16,2% dello stesso periodo 2024.