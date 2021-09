Mercato auto, Unrae: «Bene reattività governo su ecobonus ma nuovi incentivi si esauriranno in pochi giorni»

Unrae accoglie con favore la rapida risposta del Governo alle richieste del settore di ovviare all’esaurimento delle risorse assegnate all’Ecobonus per le autovetture elettriche e ibride plug-in con emissioni da 0 a 60 g/km di CO2. Il rifinanziamento del fondo è stato inserito nel «DL Infrastrutture» approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, «accogliendo di fatto l’appello dell’Unrae e delle altre Associazioni del settore automotive, così come è stato accolto anche il più volte sollecitato provvedimento di proroga dei termini temporali per poter usufruire degli incentivi, prevedendo come data ultima il 30 giugno 2022 (anziché il 31 dicembre 2021)».

«È sicuramente un segnale importante ed una risposta tempestiva data dal Governo alle nostre istanze - ha commentato il presidente dell’Unrae Michele Crisci - ma si tratta di una soluzione tampone che non riesce a superare la logica emergenziale e che rivela la mancanza di una visione strategica sul tema della riconversione dell’ auto e della mobilità, allontanando l’obiettivo di favorire il rinnovo del parco circolante». I nuovi incentivi costituiscono una necessaria «boccata di ossigeno» per il mercato, destinata però ad esaurirsi in pochi giorni, visto l’ammontare complessivo del fondo.