Mercato auto Usa: a ottobre record prezzo medio vetture nuove, 51.109 dollari (+2,1%)

Il prezzo medio pagato per un'auto nuova negli Stati Uniti ha raggiunto il livello record di 51.109 dollari in ottobre, in aumento dell'1,3% rispetto a settembre e del 2,1% su base annua. E quanto emerge dall'analisi di Kelley Blue Book, marchio di Cox Automotive. Il prezzo medio di transazione (Atp), calcolato prima dell'applicazione di incentivi, imposte e commissioni, è aumentato di 649 dollari rispetto ai 50.460 dollari del mese precedente.

La crescita è stata sostenuta sia dall'aumento dei prezzi sia dalle vendite di Suv di medie e grandi dimensioni e di pick-up full-size, modelli con prezzi piu elevati. Il prezzo medio di listino è salito a 52.933 dollari, +1,4% su settembre e +2,4% su ottobre 2025. Gli incentivi concessi da produttori e concessionari sono aumentati lievemente, raggiungendo una media di 3.490 dollari, pari al 6,8% del prezzo di transazione, ma restano inferiori ai livelli storici. Tra i segmenti piu venduti, i Suv di medie dimensioni hanno superato quelli compatti, con un prezzo medio di 50.570 dollari e volumi in crescita di circa il 10% su base annua.