Mercato auto Usa: aumentano vendite ibride nel 2025 mentre cala quota Bev causa scadenza dei crediti d'imposta

Circa il 22% dei veicoli leggeri venduti nel 2025 negli Stati Uniti era costituito da veicoli ibridi, elettrici a batteria o ibridi plug-in, in aumento rispetto al 20% del 2024. Tra queste categorie, i veicoli ibridi elettrici hanno continuato a guadagnare quote di mercato, mentre i veicoli elettrici a batteria e i veicoli ibridi plug-in sono diminuiti, secondo le stime di Omdia. Nella seconda metà del 2025, le vendite di veicoli elettrici a batteria sono aumentate, prima di registrare un forte calo in risposta alla scadenza dei crediti d'imposta alla fine di settembre.

L'Eia, Energy Information Administration statunitense, ricorda che queste diverse tipologie di veicoli incidono in modi diversi sul settore energetico piu ampio. I veicoli elettrici a batteria e i veicoli ibridi plug-in possono consumare elettricita da fonti di energia isolate o, piu comunemente, dalla rete. Pertanto, il loro utilizzo puo influire sulla domanda di elettricita. Al contrario, i veicoli elettrici ibridi non sono dotati di prese di corrente, quindi non incidono direttamente sulla domanda di elettricita fornita dalla rete e non hanno diritto a nessuno dei crediti d'imposta federali scaduti a settembre.

Due crediti d'imposta per l'acquisto sono scaduti il 30 settembre 2025: il New Clean Vehicle Credit e il Qualified Commercial Clean Vehicle Credit. La quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria ha raggiunto livelli record immediatamente prima della scadenza dei crediti: il 12% dei veicoli leggeri venduti a settembre. Le vendite di veicoli elettrici a batteria sono poi scese a meno del 6% del mercato in ciascuno dei restanti mesi del 2025.

L'anno scorso e stato il primo anno in cui le vendite annuali e la quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria sono diminuite. In particolare, le vendite di veicoli elettrici a batteria sono piu diffuse nel mercato dei veicoli di lusso. Nel 2025, i veicoli di lusso statunitensi rappresentavano il 14% del mercato totale dei veicoli leggeri e, all'interno delle vendite di lusso, i veicoli elettrici a batteria rappresentavano il 23%. La scadenza dei crediti d'imposta per i veicoli puliti ha avuto un impatto simile sulle vendite di veicoli elettrici a batteria di lusso e non di lusso.