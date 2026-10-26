Un dealer di auto usate

Mercato auto usate, ad agosto ancora un leggero calo con -1,4%. Nei primi otto mesi +1,2% con 3.672.964 trasferimenti

  • condividi l'articolo

Nel mese di agosto il mercato dell'auto usata segna ancora una nuova leggera flessione. Con 293.924 trasferimenti di proprietà (dati Unrae in attesa di consolidamento), il mese registra un -1,4% rispetto ai 298.024 di agosto 2025. I trasferimenti netti perdono l'1,9%, mentre le minivolture segnano un -0,6%. I primi otto mesi archiviano un incremento dell'1,2% con 3.672.964 trasferimenti (+1,4% sul 2019). Anche in agosto il diesel conferma la prima posizione con il 40,7% di quota, ma in calo di 2,4 punti su agosto 2025 (38,7% negli otto mesi). ll motore a benzina cede invece 0,2 punti e si ferma in seconda posizione al 37,3% (38,5% nel cumulato).

Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando l'11,8% nel mese (12,3% in gennaio-agosto), seguite da Gpl e metano rispettivamente al 5,5% e 2,0% nel mese e negli otto mesi. Bev e plug-in salgono all'1,2% e 1,6% in agosto (1,3% e 1,6% nel cumulato). Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia si conferma al primo posto al 13%, seguita dalla Sicilia, che sale al 9,9% scavalcando il Lazio, che scende invece in terza posizione con l'8,8%. Al quarto posto il Veneto con l'8,5%, seguito dalla Puglia all'8,2% e dalla Campania all'8%.

  • condividi l'articolo
martedì 27 ottobre 2026 - Ultimo aggiornamento: 09:55 | © RIPRODUZIONE RISERVATA