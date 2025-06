Mercato auto, volano i marchi cinesi in europa +111% a maggio. E raddoppia anche la quota 5,9% delle vendite totali

Il mercato europeo delle auto nuove ha registrato un aumento delle immatricolazioni del 2,5% su base annua a maggio, secondo i dati dell’Istituto britannico Jato Dynamics per 28 mercati europei. Nel maggio 2025 sono stati immatricolati un totale di 1.107.517 nuovi veicoli, portando la cifra da inizio anno a 5.535.831 unità (+0,7%). Secondo i dati di Jato Dynamics, inoltre, a maggio 2025 sono state immatricolate 65.808 unità dalle case automobilistiche cinesi (+111%), pari al 5,9% delle vendite totali in tutta la regione.

Ciò significa che i marchi automobilistici cinesi hanno più che raddoppiato la loro quota di mercato rispetto al 2,9% registrato nello stesso mese del 2024. «Nonostante l’imposizione di tariffe da parte dell’Ue sui veicoli elettrici cinesi, i marchi automobilistici del Paese asiatico continuano a registrare una forte crescita in tutta Europa», ha commentato Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics. «Il loro slancio è in parte dovuto alla decisione di sostenere le motorizzazioni alternative, come l'ibrido e l'ibrido plug-in», ha aggiunto. Tra i marchi cinesi, Byd ha registrato un aumento delle immatricolazioni a maggio del 397% rispetto a un anno fa.