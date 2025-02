Mercato commerciali, a gennaio sesto calo consecutivo: -16,1%. Quota degli elettrici ferma al 2,7%

Sesto calo consecutivo per il mercato dei veicoli commerciali in Italia a gennaio. Il 2025 apre in flessione, con 15.040 veicoli immatricolati, circa 2.900 unità perse (-16,1%) rispetto alle 17.932 dello stesso periodo del 2024. Lo rende noto l'Unrae. Per i veicoli elettrici puri, la quota nel mese di gennaio è ferma al 2,7% come in dicembre, e in crescita rispetto all’1,9% dello stesso periodo dell’anno precedente, influenzato dall’attesa per gli incentivi. L'Unrae evidenzia che, per lo sviluppo della mobilità a zero emissioni, è necessario «accelerare la diffusione di una rete di ricarica adeguata, attualmente del tutto insufficiente a livello europeo e a livello nazionale». L'associazione ritiene «fondamentale introdurre un credito d’imposta al 50% per gli investimenti privati in infrastrutture di ricarica fast (oltre 70 kW) nel triennio 2025-2027».