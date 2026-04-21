Mercato dell'auto usata in febbraio torna al segno positivo: 493.963 trasferimenti di proprietà (+0,7%)

Dopo la flessione di gennaio, il mercato dell'auto usata in febbraio torna al segno positivo: con 493.963 trasferimenti di proprietà (dati in attesa di consolidamento), il mese registra un +0,7% rispetto ai 490.757 di febbraio 2025. I trasferimenti netti calano dell'1,9%, mentre le minivolture segnano un +3,9%. Il 1° bimestre archivia una flessione del 2,4% con 938.116 trasferimenti (-2,3% sul 2019).

Nel mese, il motore a benzina torna market leader con il 39,2% di quota (stessa quota nel periodo); il diesel perde 4,4 punti e scende in seconda posizione con il 38,4% (38,9% nel bimestre). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando il 12% nel mese (11,6% in gennaio-febbraio); seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,4% e 1,9% nel mese (5,5% e 2,0% nei 2 mesi); BEV e plug-in salgono all'1,2% e 1,7% in febbraio (1,2% e 1,6% nel cumulat o.